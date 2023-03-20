«Владимирводоканал» направил по указанному адресу бригаду коммунальщиков для откачки воды.

Жители Владимира сняли на видео плавающего в глубокой луже мальчика. Кадры опубликованы в соцсетях. Инцидент произошёл на улице Юбилейная у дома №76 «А».На видеозаписи видно, что несколько ребят гуляют возле скопления воды. В какой-то момент один из них окунается в неё. Неизвестно сколько попыток нырнуть он предпринял, но на видео зафиксировано два. Следом за ним в лужу встала девочка, но попробовать себя в роли пловчихи не рискнула.Надеемся, что со здоровьем детей все хорошо и они не заболели.Добавим, что «Владимирводоканал» направил по указанному адресу бригаду коммунальщиков для откачки воды.