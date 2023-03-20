Жители Вязниковского района с помощью прокуратуры добились строительства блочно-модульной котельни...

Жители Вязниковского района с помощью прокуратуры добились строительства блочно-модульной котельни для многоквартирного дома.Многоквартирный дом № 6, который расположен по улице Молодежная в деревне Октябрьская, был введен в эксплуатацию ещё в далёком 1978 году. Известно, что его отопление происходило с помощью двух электрокотлов и сетей теплоснабжения, удаленных на значительное расстояние.Пресс-центр прокуратуры Владимирской области сообщает, что год назад сельская администрация решила перенести котлы поближе (3 метра от дома), но в деревянное хозяйственное помещение. А это противоречит пожарной безопасности. Кроме того, помещение не охранялось. В него могли попасть все желающие.Сообщается, что администрация Вязниковского района длительное время не обращала внимание на данную проблему.По результатам проверки в суд направлено исковое заявление об обязании администрации района обеспечить бесперебойное и безопасное теплоснабжение жителей указанного многоквартирного дома «путем строительства блочно-модульной котельной».Требования прокурора судом были удовлетворены.Фото: pxfuel.com