На этой неделе в российский кинопрокат вышел новый отечественный блокбастер - На солнце, вдоль...

На этой неделе в российский кинопрокат вышел новый отечественный блокбастер - " На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он основан на реальных событиях. И в одной из сцен можно увидеть наших юных землячек - пассажирок Аэробуса 321. Этот полет они запомнили навсегда.15 августа 2019 года . Первая новость федеральных Вестей - невероятная история спасения людей в Подмосковье. Жесткую посадку совершил самолет, летевший из Жуковского в Симферополь.При взлете аэробус столкнулся со стаей чаек из-за чего у него отказали оба двигателя. Один из них загорелся. Но экипажу удалось посадить самолет прямо на брюхо, на кукурузное поле. А потом эвакуировать пассажиров.С этих новостных кадров в соцсетях начинается российский трейлер новой картины "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Документальные события легли в основу художественного фильма, он уже в широком прокате.В Кремле уже назвали летчиков героями. Папа я смогу стать летчиком? Поверь в мечту - иди за ней.Первыми на премьерном показе побывали герои - летчики и спасенные пассажиры. Среди них и 3 наших землячки. В тот день подруги-муромлянки летели на море- впервые, втроем, без родителей. Им тогда было по 19. Счастливые и радостные. О том событии, напоминает это селфи .Татьяна Ахметжанова пассажир Airbus A321:- Когда самолет начал набирать высоту, услышали хлопок , посмотрели в иллюминатор ,там было очень много птиц.Галина Тростина пассажир Airbus A321:- Я говорю, либо мы низко разворачиваемся, либо слишком низко летим, и это последнее, что я успела сказать, самолет столкнулся с землей.Архив 15.08. 2019Вот эти мгновения полета на Аэробусе А321. 96 невероятных секунд.Галина Тростина пассажир Airbus A321:- У меня до сих пор мурашки по коже. Потому что в тот момент была гробовая тишина. И люди сохраняли спокойствие. Не пикнул никто. И это самолет полный детей. Который летит на отдых.Девушки рассказывают, что паники не было. Все слушали рекомендации экипажа. Это сегодня понятно , что им крайне повезло. На борту было 233 человека. Самолет садился с полными баками и убранным шасси. Удачей было и то, что поле было засеяно кукурузой, прошел сильный ливень. Земля была сырой. При ударе растеклось полтонны топлива. Самолет задымился. Но возгорания не произошло. Людей экстренно эвакуировали. Все остались живы.Товарищи, все целы? Все живы? Хорошо. ДА!! Второе рождение Спасибо вам большое за сохраненные жизни.Личное видео пассажирок 15.08.2019. На этом видео они полны радости, смеются. Говорят, просто не успели понять масштабы произошедшего.Мария Тарасова пассажир Airbus A321:- Осознание пришло в аэропорту , когда стало плохо сестре , паника, крики людей.Татьяна Ахметжанова пассажир Airbus A321:- Мы не понимали, что попали в авиакатастрофу и вспоминаем этот случай, как подвиг нашего пилота.Чудо совершили мужественные летчики. В жизни очень простые люди. Командиру Дамир Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, а членов кабинного экипажа наградили орденами Мужества. Конечно, такую историю нужно было экранизировать. Название картины - реальная фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого.Мария Тарасова пассажир Airbus A321:- Честно сказать, это так необычно , что про историю из твоей жизни снимают фильм. Самым запоминающимся было, когда Дамира вызвали к микрофону и весь зал встал и аплодировал, было так душевно.Сегодняшний кумир девчонок, летчик - Герой Дамир Юсупов стал консультантом в фильме, сыграл и эпизодическую роль. А сама картина о нем, о его мечте летать. Создатели картины сохранили имена реальных героев истории. В фильме Юсупова играет Егор Бероев.Татьяна Ахметжанова пассажир Airbus A321:- Самое главное, что фильм об истории простого русского летчика , который не растерялся в такой страшной ситуации и спас наши жизни.Галина Тростина пассажир Airbus A321:- Каждый год втроём собираемся и празднуем 15 августа наш 2-ой день рождения. У нас это добрая традиция , памятные сувениры, картина на фоне Жуковского . И мой билетик всегда со мной. Как символ веры, силы, счастливый клочок бумажки.Эти счастливые билетики-талисманы наши землячки теперь всегда носят с собой. А из предполетного селфи сделали картину. Напоминание от том, что нужно ценить каждую секунду жизни и беречь близких. Говорят, трудно представить, что бы пришлось пережить их семьям, ведь они у своих родителей - единственные дети. Девчонки продолжают путешествовать и летать, и благодарны судьбе, которая однажды позволила сесть и многое переосмыслить.Татьяна Воронцова. Вести- Владимир.