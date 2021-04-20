Опрос социологического центра Socis показал, как на самом деле украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому.

Опрос социологического центра Socis показал, как на самом деле украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому.Результатыопубликовали 20 августа. Более половины украинцев – 57,1% – назвалидеятельность Владимира Зеленского непрофессиональной, дилетантской. Еще 16,3%респондентов описали ее как популистскую, и всего 12,1% – как профессиональную.Остальные затруднились ответить на этот вопрос.На вопрос,"какие чувства вы испытываете по отношению к главе страны", 44,8%признались, что были разочарованы политикой Зеленского. 24,7% опрошенныхрассказали, что ощущают надежду, 22,1% – страх и тревогу, а 5,8% – ненависть.Симпатию испытывают 4,1% украинцев, гордость – 1,5%.Отметим, что опрос проводился с 8 по 12 апреля по телефону с использованием компьютера. По данным РИА Новости, на вопросы ответили около двух тысяч респондентов из разных областей Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.Ранее бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный сообщил, что у него в распоряжению имеются "интересные" документы о гражданстве Владимира Зеленского. По его мнению, их обнародование .Отметим, что это не первый раз, когда президенту Украины грозят досрочным отстранением от должности. Члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в феврале после блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsОne.