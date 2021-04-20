Зоопарк в Екатеринбурге лишился одного из самых известных своих постояльцев. Умер белый медведь по имени Умка, передает . Посетителей зоосада животное радовало своим присутствием с 1998 ..

Зоопарк в Екатеринбурге лишился одного из самых известных своих постояльцев. Умер белый медведь по имени Умка, передает "". Посетителей зоосада животное радовало своим присутствием с 1998 года.Медведь не смог пережить встречи с детским мячиком, который ему в вольер кинул кто-то из посетителей. Он проглотил игрушку и не смог переварить.