ВТБ поддерживает решение распространить действие семейной ипотеки для граждан, желающих построить собственный дом, и будет готов подключиться к выдаче кредитов по новой программе. «Для ..

ВТБ поддерживает решение распространить действие семейной ипотеки для граждан, желающих построить собственный дом, и будет готов подключиться к выдаче кредитов по новой программе.«Для ВТБ основным приоритетом работы всегда была возможность обеспечивать гражданам доступные ставки, чтобы решить свой жилищный вопрос. В России рынок индивидуального строительства пока занимает небольшую долю рынка, но является потенциально перспективным, поэтому, на наш взгляд, господдержка поддержит как граждан, так и строительный сектор. Такой шаг ведет к унификации клиентских сегментов и объединяет их в одну программу, что упростит процесс оформления ипотеки для населения», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.ВТБ считает решение о расширении условий программы своевременным, так как оно поможет сделать доступной низкую ставку именно для семей, готовых самостоятельно построить дом. «Во многих случаях это будет гораздо выгоднее покупки готового объекта и позволит не увеличивать финансовую нагрузку семьи. Особенно актуальной для родителей с детьми будет предлагаемая государством льготная ставка в рамках программы – благодаря ей граждане смогут получить кредитные средства для возведения дома, что само по себе станет важным драйвером для роста жилищного строительства в целом по стране», – подчеркнул Михаил Сероштан.В рамках программы семейной ипотеки ВТБ выдал по ней более 32 тысяч кредитов почти на 94 млрд рублей. В первом квартале 2021 года было выдано 2,4 тысячи кредитов более чем на 8 млрд рублей. До 2023 г. банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.Ранее ВТБ выступил с инициативой объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам. Логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья. Новый инструмент должен повысить доступность ипотеки для населения и сделать срок ее действия более прогнозируемым для граждан и строительного сектора.ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало апреля превысил 2,065 трлн рублей. По итогам первого квартала 2021 года ВТБ нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.