Она первая и пока единственная в мире рукодельница, которая вышивает книжные знаки в графической манере.

Мастер художественной вышивки Клара Сухарева подарила Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику 22 картины, выполненные в различных техниках. Передача полотен прошла в музейном центре «Палаты». Об этом рассказал пресс-секретарь ВСМЗ Николай Поливодец.В начале марта в галерее Архиерейских палат были представлены самые лучшие картины мастерицы. Среди них отдельное место занимают экслибрисы – её авторская разработка. Она первая и пока единственная в мире рукодельница, которая вышивает книжные знаки в графической манере. Сложность заключается в том, что шёлковые стежки выполнены нитью, разделённой на 24 части, что позволяет добиться точной цветопередачи, а также проработать мелкие детали.Клара Семёновна посвящает большое внимание людям и событиям родного края. Отдельная тема – животный мир.«Каждый раз она старается освоить новую технику, чтобы придать работам ещё большей реалистичности, найти новое цветовое решение. Художница издала 18 книг, в которых она поделилась знаниями, полученными в архивах и фондах музеев», - рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.На счету Клары Сухаревой более 270 выставок в России и за рубежом. Она провела почти 200 мастер-классов, 15 лет преподавала в Центре народного творчеств, является членом творческого Союза художников России и Международной федерации художников.«Её картины производят неизгладимое впечатление, поражают качеством исполнения. Они займут достойное место среди других художественных произведений владимирских мастеров», - резюмировали в ВСМЗ.