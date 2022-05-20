Сегодня, 20 мая, Роману Карцеву исполнилось бы 83 года. Уже почти 4 года знаменитого комика и народного артиста нет с нами. За это время в жизни его наследников многое изменилось.

Сегодня, 20 мая, Роману Карцеву исполнилось бы 83 года. Уже почти 4 года знаменитого комика и народного артиста нет с нами. За это время в жизни его наследников многое изменилось.Известный актер Роман Карцев ушел из жизни 2 октября 2018 года. Артист перенес инсульт, а спустя несколько месяцев скончался, не дожив чуть больше полугода до своего юбилея. После смерти Романа Андреевича стало известно, что между его взрослыми детьми, Еленой и Павлом, пробежала черная кошка. А ведь росли они в дружной и очень крепкой семье...Обоих детей Роману Карцеву подарила единственная супруга – танцовщица кордебалета Виктория Кассинская. До встречи с будущей женой актер не раз очаровывался красивыми девушками, но ни одна из них не согласилась немедленно пойти с ним в ЗАГС. А ведь влюбчивый комик так мечтал создать семью! К счастью, к 27 годам ему удалось найти ту самую. 17-летнюю Викторию актер встретил в один из переломных моментов.Кассинская работала танцовщицей кордебалета в Одессе, а Карцев только вернулся в родной город после ссоры с Райкиным и ухода из его театра. Виктория была на 10 лет моложе и на 10 сантиметров выше, но артиста не смутило ни то, ни другое. Он тут же влюбился в стройную красавицу, вскоре сделал ей предложение и получил положительный ответ. Оставалось только дождаться ее совершеннолетия.Родители невесты и жениха не обрадовались выбору детей, да и окружающие не верили в этот союз. Несмотря на это, брак получился крепким. В 1970 году Карцев и Кассинская поженились, вскоре у них родилась дочка Елена, потом на свет появился сын Павел. Оба наследника артиста получили фамилию матери и стали фармацевтами по образованию, но с годами каждый пошел своей дорогой.Павел Кассинский, которому сейчас 45 лет, в итоге выбрал для себя актерскую профессию. Впервые сын комика появился на экранах еще в детстве, а сегодня многие телезрители знают его как бандита из "Возвращения Мухтара" и пьяницу-консьержа из сериала "СашаТаня". Внуков Павел знаменитому отцу так и не подарил.В отличие от младшего брата, Елена Кассинская не пошла по стопам известного родителя. Наследница актера выбрала специальность фармацевта, вышла за бизнесмена Владимира Гурдуса и родила от него дочь и сына. Сейчас Елене 50 лет. Внуки комика, в которых он не чаял души, тоже давно выросли.Леонид, которому чуть за 20, выбрал для себя профессию финансиста. Вероника, которой почти 30, пошла по стопам знаменитого деда и получила актерское образование. Мужем внучки артиста стал Никита Евстигнеев – однофамилец известного советского актера. В 2019 году в семье родилась малышка Нелли – правнучка покойного Романа Андреевича.Замечательно, что наследники Романа Карцева нашли свое место в жизни. Печально в этой истории то, что сын и дочь актера уже много лет не общаются. Конфликт между Еленой и Павлом зародился задолго до смерти отца, но раньше они хотя бы пересекались на семейных мероприятиях. Теперь, когда комика не стало, пути его детей разошлись окончательно.Причина, по которой брат и сестра стали заклятыми врагами, остается загадкой. Павел говорит, что это никак не связано с дележкой имущества, деньгами и отцом. Тем не менее мириться родственники, судя по всему, не планируют.