115 лет исполняется со дня рождения владимирского покорителя Арктики Советский штурман полярной...

115 лет исполняется со дня рождения владимирского "покорителя Арктики"Советский штурман полярной авиации Валентин Иванович Аккуратов из Владимира совершил первый высокоширотный полет на землю Франца-Иосифа и участвовал в высадке первой дрейфующей станции на Северный полюс. О выдающемся ледовом разведчике - в нашем репортаже.Май 1937 года.Самолеты полярной авиации СССР, после нескольких разведывательных полетов, достигли северного полюса и сумели приземлиться на льдине в двадцати километрах от него- для создания первой в мире дрейфующей полярной станции.Специально созданный авиаотряд под командованием Михаила Водопьянова доставил в пункт назначения знаменитую папанинскую четверку. В составе воздушной эскадры и наш земляк - штурман Валентин Иванович Аккуратов. "Дрейфующие льды, которые считались недоступными для авиации сдались большевикам"- писали газеты тех лет.Сегодня имя этого легендарного человека не найти ни в Большой Советской , ни в современной Российской энциклопедиях. К сожалению. Но во Владимире об Аккуратове не забыли, - рассказывает Ирина Мишина. Боевой характер арктического летчика закалился именно здесь - на владимирской земле.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Жили они недалеко от Ж/Д вокзала. И как вспоминал Валентин Иванович, рядом была Клязьма, на которой отец учил его плавать. А учил очень просто. Бросал в воду- выплывешь, молодец.На счету Аккуратова множество вылетов. В их числе - поиск пропавшего самолета пилота Леваневского, эвакуация советского правительства из Москвы в Куйбышев во время Великой Отечественной, доставка грузов в блокадный Ленинград, кругосветный перелёт на вертолётах. Есть и совсем неожиданные истории.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- В воздухе атакует летающую тарелку, Аккуратов похищает из лагеря военнопленных знакомого летчика, спецзадание- Аккуратов летит имея на борту всемогущего Берию. И что из этого вышло? Ну знаете может и имело это место быть. Но сам Аккуратов этого не отрицал.Как и документальная хроника. Сохранились аудиозаписи самого Аккуратова о дрейфующем старинном судне- призраке " Святая Анна" и НЛО .Валентин Иванович успевал не только покорять небо, но и много писать. Первая его книга вышла в 1941 году. В научно- популярных сборниках, например, Бригантине, журнале "Вокруг света" печатались его приключенческие новеллы. Вот фото из "Литературного обозрения". Аккуратов - с трубкой- подарок писателя Алексея Николаевича Толстого. Среди друзей Аккуратова- писатель Вениамин Каверин.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Образ Саши Григорьева в романе Каверина 2 капитана частично включает черты Вениамина Каверина, который выступал консультантом писателя по вопросам арктического полета.- Ну куда же вас направить товарищ Григорьев ? На Север. А вы знаете, что такое работа на Севере? Это полеты в пцргу, мучения с запуском моторов, это тысячи и огромных трудностей вас это не пугает.. НЕТ? Я стремлюсь к профессии летчика именно потому, что она требует терпения и любви.Валентин Иванович сыграл в фильме "Два капитана" роль начальника летной школы. А в жизни он не отступал от девиза - "Бороться и искать, найти и не сдаваться" . Владимирская газета "Призыв" за 1987 год.Статья о нашем земляке и неизвестные факты его биографии. Их мы знаем благодаря владимирскому журналисту Василию Чумарову. Василий Васильевич, сам увлеченный Севером, отыскал Аккуратова в Москве. Побывал у него в квартире. И был неприятно удивлен , что живет такая "легенда" не в шикарной трёшке в центре, а на задворках столицы. На вопрос журналиста почему?- штурман ответил просто.Василий Васильевич Чубаров, журналист:- Не просил, а мне не предлагали. Тут проявился его характер. Скромного, ничего не просящего человека.- Людям, которые остались в живых- все герои Советского Союза. А наш земляк остался на вторых ролях. Ему Героя не дали.Валентин Иванович был настоящим патриотом. Тяжело переживал распад Советского Союза и вслед за этим сложные времена. В шутливой форме говорил - "не извиниться ли ему , что защищал свою родину?"Но все трудности переносил стойко, никогда не жаловался. Валентина Аккуратова не стало в 1993-м. Наследие заслуженного штурмана СССР- его книги. Возможно под их влиянием кто-то захочет и дальше покорять арктические льды.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Илья Хлудов. "Вести - Владимир"