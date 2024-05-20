Игра прошла в рамках седьмого тура Второй лиги «Б» на стадионе противника.

Матч «Торпедо-Владимир» – «Спартак-2» завершился счётом 1:1. Игра прошла в рамках седьмого тура Второй лиги «Б» на стадионе противника.Оба гола были забиты в первой половине встречи. Сначала отличился Агаларов, забил мяч на 15-й минуте, соперники же ответили тем же 37-й минуте.В конечном итоге, чёрно-белые расположились на пятой строчке, набрав 13 очков, спартаковцы же – на третьей. Следующий матч «Торпедо» запланирован на 26 мая с «Иркутском».