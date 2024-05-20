Смотрите Вести в 14.30: погибший пилот - известный в регионе инженер-конструктор Игорь...
Смотрите "Вести" в 14.30: погибший пилот - известный в регионе инженер-конструктор Игорь Буевич
Авиакатастрофа
- В Суздальском районе упал самодельный самолет. Погибший пилот - известный в регионе инженер-конструктор Игорь Буевич.
"Горько" на ВДНХ
- В Москве на ВДНХ завершился ПЕРВЫЙ всероссийский свадебный фестиваль. В числе молодоженов - пара из Мурома.
Династия гимнастов
- Золото на первенстве России по спортивной гимнастике. Внучка семикратного олимпийского чемпиона Саша Андрианова продолжает дело своего деда