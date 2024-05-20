Смотрите Вести в 9 утра: итоги регионального этапа конкурса Юные техники и изобретатели 75 лет...

Смотрите "Вести" в 9 утра: итоги регионального этапа конкурса "Юные техники и изобретатели"75 лет в контакте- Прочные мосты...Губернатор Александр Авдеев на выставке ЭКСПО в Поднебесной, делегация из провинции Шэньси во Владимире.Умный мир- Шестьдесят молодых изобретателей представили свои проекты. Итоги регионального этапа конкурса "Юные техники и изобретатели".Гимнастическая династия- Пошла по стопам великого деда. Внучка семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова добилась первых успехов в спортивной гимнастике.