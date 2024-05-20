В результате аварии в Суздальском районе госпитализировали 40-летнего байкера В пресс-службе УМВД...

В результате аварии в Суздальском районе госпитализировали 40-летнего байкераВ пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии в поселке Боголюбово.Вечером 18 мая на 6 километре Восточного соединения с автодорогой М-7 «Волга», 40-летний водитель мотоцикла «БМВ» совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 29-летнего водителя.В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта к соблюдению правил дорожного движения. Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать правила дорожной безопасности.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области