В результате авиационной аварии в Суздальском районе погиб пилот Игорь Буевич В пресс-службе...

В результате авиационной аварии в Суздальском районе погиб пилот Игорь БуевичВ пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили об авиационном происшествии в Суздальском районе.19 мая 2024 года примерно в 14:45 в районе аэродрома Павловское упал самодельный одноместный самолёт. В результате аварии погиб опытный пилот 1961 года рождения.На место происшествия выехали заместитель Владимирского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Отдела МВД по Суздальскому району.Сотрудник аэродрома Павловское сообщил изданию «ТАСС», что погибшим при крушении оказался выдающийся инженер-конструктор, пилот-испытатель Игорь Буевич. Также он являлся руководителем предприятия "Сатурн-Авиа", созданного на базе регионального аэроклуба.Отметим, что аэроклуб во Владимире появился еще в 2005 году. На базе клуба было сформировано предприятие "Сатурн-Авиа" по изготовлению самолетов, его возглавил Буевич. Организация делает самолеты под заказ и регулярно осуществляет полетную деятельность.По факту крушения самолета следственные органы проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).Фото: Приволжская транспортная прокуратура; группа «Сатурн Авиа» | Вконтакте