Владимирцам объяснили, что делать, если соседи складируют вещи в подъезде Хранить личные вещи в...

Владимирцам объяснили, что делать, если соседи складируют вещи в подъездеХранить личные вещи в приквартирных холлах, тамбурах, на пожарных лестницах и лестничных клетках запрещено, так как в случае пожара это создает дополнительную угрозу. Об этом «черным по белому» гласит жилищное законодательство.К сожалению, некоторым соседям закон не писан. В таком случае можно смело обращаться в полицию. За захламление лестничной площадки предусмотрена административная ответственность.На госплатформе «Объясняем.РФ» рассказали, можно ли в такой ситуации установить камеры в подъезде?Единого закона, регулирующего вопросы видеонаблюдения в подъездах, нет, однако нужно знать пару нюансов.Рекомендуется устанавливать камеры:- У входа в подъезд. При этом направлять объектив можно только на входную дверь. Двери квартир не должны попадать в зону наблюдения.- На лестничной клетке и у двери в свою квартиру. Камеру нужно повесить так, чтобы не были видны чужие двери. Категорически нельзя снимать то, что происходит в соседской квартире, а это неизбежно, когда дверь открывается.- Главное требование к камере — она должны быть на виду. Скрытое наблюдение запрещено.Помимо складирования личных вещей, часто в подъездах можно почувствовать неприятный запах табака. Закон запрещает курить в общественных местах, в том числе в подъезде, лифтах, на лестничных клетках и технических этажах. За нарушение назначается административная ответственность — штраф.Покончить с перекурами в подъезде поможет обращение к участковому. Для этого нужны доказательства факта курения. Подойдут письменные показания других соседей, написанные в свободной форме. Также можно проверить записи камер, установленных в подъезде, — их предоставляет управляющая компания или ТСЖ.Эти доказательства нужно приложить к письменному заявлению, составленному в двух экземплярах. Пишите его на имя начальника районного или городского отдела полиции или на имя участкового. Укажите ваши Ф. И. О., адрес, телефон и кратко опишите ситуацию: кто, когда и где курил, где живет нарушитель.Может, люди не стали бы курить в подъезде, если возле дома стояла бы урна? Как ее установить?Урна — элемент благоустройства и часть общедомового имущества. За нее отвечает УК или ТСЖ. Если возле подъезда урны нет, коммунальщики обязаны ее установить.Однако для ее установки может может потребоваться решение общего собрания собственников — в таком случае за должны проголосовать 2/3 собственников. После протокол собрания нужно направить в УК.А что насчет тараканов в подъезде?За чистотой в подъезде должна следить управляющая компания. Если из мусоропровода или подвала к вам в квартиру бегут тараканы, УК обязана провести срочную дезинсекцию.Подавайте жалобу в УК лично или по телефону. Его можно узнать из квитанции на оплату ЖКУ или на «Госуслугах».Важно отметить, что платить за нее не нужно: обработка проводится на деньги, которые вы ежемесячно перечисляете по квитанции на содержание жилого помещения.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений