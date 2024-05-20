Борьба с борщевиком в нашей области идёт уже много лет. Чем только не пытались специалисты уничтожить это ядовитое растение: косили триммером, “сбривали” бульдозером, жгли химикатами.

Борьба с борщевиком в нашей области идёт уже много лет. Чем только не пытались специалисты уничтожить это ядовитое растение: косили триммером, “сбривали” бульдозером, жгли химикатами. Немалые суммы из областного бюджета выделяются на борьбу с борщевиком. В прошлом году – 12 миллионов, в этом – больше 20. Универсально-пропашной трактор от Ростсельмаша – новое орудие против ядовитого