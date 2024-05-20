Столица 33-го региона станет одной из площадок проведения Международного музыкального фестиваля «Мир гитары».

Столица 33-го региона станет одной из площадок проведения Международного музыкального фестиваля «Мир гитары». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Уже на следующий неделе, 30 мая, в городе состоится большой концерт. Ожидается, что в мероприятии примут участие как российские музыканты, так и гитаристы из Беларуси, Армении, Казахстана, Китая, Испании, Бразилии, Уругвая и Кубы.«Хедлайнер – проект главного гитариста страны Романа Мирошниченко «Звезды Мира Гитары», отмеченный наградой от Администрации президента России «Лучшая концертная программа» среди регионов страны на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.