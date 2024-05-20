Во вторник, 21 мая, жильцам домов №6, №8 и №10а по проспекту Строителей во Владимире перекроют подачу газа.

Во вторник, 21 мая, жильцам домов №6, №8 и №10а по проспекту Строителей во Владимире перекроют подачу газа. Об этом рассказала городской администрации.Голубого топлива не будет с 9.00 до 16.00. Отключение связано с производством работ на газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.