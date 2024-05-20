Во Владимирской области спасатели локализовали возгорание травы
В пресс-службе Министерства...
Во Владимирской области спасатели локализовали возгорание травы
В пресс-службе Министерства региональной безопасности Владимирской области сообщили о возгорании травы за производственных комплексом Valfex (в Суздальском направлении).
Основная опасность заключалась в том, что огонь мог распространиться на лес и складские помещения.
Оперативно прибывшие сотрудники первой дежурной смены аварийно-спасательной службы совместными усилиями с ПСЧ №3 и владимирским поисково-спасательным отрядом ликвидировали пожар.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области