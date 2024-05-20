Во Владимирской области спасатели локализовали возгорание травы В пресс-службе Министерства...

Во Владимирской области спасатели локализовали возгорание травыВ пресс-службе Министерства региональной безопасности Владимирской области сообщили о возгорании травы за производственных комплексом Valfex (в Суздальском направлении).Основная опасность заключалась в том, что огонь мог распространиться на лес и складские помещения.Оперативно прибывшие сотрудники первой дежурной смены аварийно-спасательной службы совместными усилиями с ПСЧ №3 и владимирским поисково-спасательным отрядом ликвидировали пожар.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области