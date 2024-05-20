Во Владимирской области стартовали всероссийские антитеррористические учения Безопасность на...

Во Владимирской области стартовали всероссийские антитеррористические ученияБезопасность на первом месте. Сегодня во всех школах и колледжах региона стартовали всероссийские антитеррористические учения.Так, в школе номер 9 отрабатывали алгоритм действий в случае проникновения злоумышленников на территорию учебного заведения, а также при обнаружении взрывного устройства. На месте работали сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции. Прервала уроки учебная тревога. Педагоги провели эвакуацию детей.Диана Прокофьева - учитель физкультуры школы №9:- Дети заранее учатся, как нужно проходить эвакуацию. Если будет эвакуация по-настоящему, как это будет, чтобы не было паники. Чтобы все шли друг за другом. Мы класс строим парами, пересчитываем их,записываем на бумажки время, класс и по эвакуационному выходу выходим.