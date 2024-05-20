«Вовремя успели»: спасатели потушили автозаправочную станцию в Собинке
В пресс-службе МЧС по...
«Вовремя успели»: спасатели потушили автозаправочную станцию в Собинке
В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о пожаре на автозаправочной станции в Собинке.
Возгорание случилось в доме №9 по улице Гаражная. Огонь охватил около 3 кв. м.
В ликвидации участвовало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области