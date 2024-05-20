Житель Киржача, убивший случайного знакомого, предстанет перед судом 16 мая 2024 года обвиняемый...

Житель Киржача, убивший случайного знакомого, предстанет перед судом16 мая 2024 года обвиняемый 2005 года рождения у себя дома распивал спиртное с мужчиной 1960 года рождения, с которым незадолго до этого познакомился на улице. Также в квартире присутствовал сосед, который в состоянии алкогольного опьянения уснул.Гость стал оскорблять спящего, в связи с чем между ним и хозяином жилища возник конфликт. В ходе ссоры знакомый хотел уйти, однако, обвиняемый, взяв нож, догнал его в коридоре общежития и нанес несколько ударов в грудь, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.Отметим, что фигурант был ранее судим. Преступление совершено в период испытательного срока, назначенного ему за ранее совершенный угон транспортного средства.«Расследуется уголовное дело по обвинению ранее судимого жителя Киржача 2005 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области