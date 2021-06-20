Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-10 градусов.

Во Владимирской области с 20 по 24 июня ожидается аномальная жара до +34 градусов Цельсия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.В ближайшие дни осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-10 градусов.Из-за высоких температур повышаются риски возникновения природных пожаров, происшествий на водоёмах, получения солнечных и тепловых ударов.«Поддерживайте прохладную температуру воздуха в домах. Днём закрывайте окна и дверь на балкон, чтобы жаркий воздух не попадал в помещение. Открывайте их на ночь», - рекомендуют в спасательном ведомстве.Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте летний головной убор, и солнцезащитные очки. Избегайте интенсивных физических нагрузок.Необходимо соблюдать правила безопасности при купании.Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости, но не сладкие или алкогольные напитки.Принимайте прохладный душ или ванну.Особое внимание в жару уделяйте детям.Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить при себе питьевую воду, избегать длительного нахождения на солнечных лучах и в душных помещениях.«Обращаем также внимание на запрет на разведение костров в лесах и палов сухостоя», - подчеркнули в пресс-службе МЧС,Единые номера экстренных служб: «112» или «101».