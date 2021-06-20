Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-10 градусов.
Во Владимирской области с 20 по 24 июня ожидается аномальная жара до +34 градусов Цельсия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
В ближайшие дни осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-10 градусов.
Из-за высоких температур повышаются риски возникновения природных пожаров, происшествий на водоёмах, получения солнечных и тепловых ударов.
«Поддерживайте прохладную температуру воздуха в домах. Днём закрывайте окна и дверь на балкон, чтобы жаркий воздух не попадал в помещение. Открывайте их на ночь», - рекомендуют в спасательном ведомстве.
Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте летний головной убор, и солнцезащитные очки. Избегайте интенсивных физических нагрузок.
Необходимо соблюдать правила безопасности при купании.
Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости, но не сладкие или алкогольные напитки.
Принимайте прохладный душ или ванну.
Особое внимание в жару уделяйте детям.
Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить при себе питьевую воду, избегать длительного нахождения на солнечных лучах и в душных помещениях.
«Обращаем также внимание на запрет на разведение костров в лесах и палов сухостоя», - подчеркнули в пресс-службе МЧС,
Единые номера экстренных служб: «112» или «101».