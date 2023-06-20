Ранее фигуранта уже оштрафовали за продажу солнцезащитных очков с встроенной камерой.

Жителя Мурома осудят за незаконную торговлю шпионским оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В марте 2021 года обвиняемый купил в интернете цифровые электронные часы-будильник со скрытой видеокамерой. Мужчина планировал наладить слежку за комнатой, арендуемой в квартире в Москве, чтобы знать о возможных нежелательных посетителях. Через год он решил продать технику через популярный сайт объявлений. В итоге - уголовное дело, которое рассмотрит Муромский городской суд.Ранее фигуранта уже за продажу солнцезащитных очков с встроенной камерой.