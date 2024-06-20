Смотрите Вести в 14:30: в чем причина необычного геологического явления в Коврове? Осторожно,...

Смотрите "Вести" в 14:30: в чем причина необычного геологического явления в Коврове?Осторожно, хлеборезка- Рабочая смена закончилась ампутацией кисти. Во владимирском суде вынесли решение по делу о производственной травме на хлебокомбинате.Карстовый провал?- "Чайник дьявола" закипел в Коврове…В чем причина необычного геологического явления и почему его называют "чайником"?Трудовые каникулы- Ищешь работу на каникулы? Иди в сад! Какие рабочие места предлагает школьникам станция юннатов?Тише едешь...- И владимирский парк Дружба обживают необычные обитатели. Как южная виноградная улитка оказалась в наших краях?