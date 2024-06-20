Следы бурой медведицы с медвежонком встретил охотничий инспектор на севере Вязниковского района. Медведь может напасть на человека в нескольких случаях: если зверь будет потревожен в

Следы бурой медведицы с медвежонком встретил охотничий инспектор на севере Вязниковского района. Медведь может напасть на человека в нескольких случаях: если зверь будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. А также если это медведь-«шатун» или медведица с медвежонком. В Госохотинспекции рекомендуют при встрече с медведем остановиться и спокойно оценить ситуацию. Если медведь