Авария с пострадавшими произошла вчера вечером, 19 июня, в 19:40. На въезде во Владимир со стороны гипермаркета «Глобус» отечественная легковушка столкнулась с мотоциклом. Как сообщили в ГАИ,

Авария с пострадавшими произошла вчера вечером, 19 июня, в 19:40. На въезде во Владимир со стороны гипермаркета «Глобус» отечественная легковушка столкнулась с мотоциклом. Как сообщили в ГАИ, 19-летний водитель «шестерки» двигался со стороны Суздаля и выехал на встречку. Там он столкнулся с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 26-летний парень. Мотоциклист и его 20-летняя пассажирка получили травмы.