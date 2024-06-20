Два этих места были единственными разрешенными.

Власти Владимира запретили купание в озерах Семязино и Глубокое из-за несоответствия качества воды гигиеническим стандартам.Региональное управление сообщило, что пробы воды не прошли проверку. Владельцам зон отдыха рекомендовано провести дополнительные исследования и обратиться в Роспотребнадзор для получения заключения о безопасности воды.