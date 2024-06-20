В результате массовой аварии во Владимире госпитализировали женщину Во Владимире, на перекрестке...

В результате массовой аварии во Владимире госпитализировали женщинуВо Владимире, на перекрестке трассы М7 с улицей Горького произошла массовая авария.Водитель автомобиля Фольксваген Тигуан, двигаясь со стороны Москвы, не затормозил на светофоре и протаранил легковой Хёндай. В итоге образовалась "гармошка" из четырёх авто.В ДТП пострадал пассажир Фольксвагена, женщина 1967 года рождения. Она была госпитализирована.