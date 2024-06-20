В Суздале после капремонта открылся образовательный центр «Исток». На его открытие приехал губернатор области Александр Авдеев, который проверил проведенный ремонт и встретился с

В Суздале после капремонта открылся образовательный центр «Исток». На его открытие приехал губернатор области Александр Авдеев, который проверил проведенный ремонт и встретился с педагогами и учениками. Ремонт начался осенью 22-го года. На время реставрации занятия не прекращались, они проходили на базе детских садов. Из областного бюджета на ремонт было выделено порядка 116 миллионов рублей. При