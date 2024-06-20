Вместо 300 тысяч – все 700. «Владимирский Хлебокомбинат» через суд обязали выплатить сотруднице, потерявшей руку, денежную компенсацию. Такое решение приняли во Фрунзенском районном суде 19

Вместо 300 тысяч – все 700. «Владимирский Хлебокомбинат» через суд обязали выплатить сотруднице, потерявшей руку, денежную компенсацию. Такое решение приняли во Фрунзенском районном суде 19 июня. Исковые требования прокурора, который защищал сторону потерпевшей, удовлетворили частично – изначально женщина хотела получить моральную компенсацию в миллион, а известный производитель хлебобулочных изделий предлагал только 300 тысяч. Бывшую сотрудницу