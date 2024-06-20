Во Владимирской области подвели итоги спартакиады общества «Динамо» по стрельбе Участниками...

Во Владимирской области подвели итоги спартакиады общества «Динамо» по стрельбеУчастниками состязаний по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия стали свыше 270 спортсменов из 40 регионов России и 5 команд. Они представляли федеральные органы исполнительной власти: МВД России, ФСБ, ФСИН и Росгвардию.Среди участников турнира - 116 мастеров спорта и 77 кандидатов в мастера спорта. Спортсмены не только вели борьбу за первенство в стрельбе из пистолета и автомата, но и подтверждали нормативы «мастера спорта».Команда Министерства внутренних дел России стала победителем в командном первенстве среди силовых ведомств. В стрельбе из пистолета золото - у полицейских, серебро - у росгвардейцев, бронза - у представителей ФСИН. В стрельбе из автомата первенство - также у полиции.