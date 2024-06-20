На минувшей неделе на территории Владимирской области зафиксировано 72 случая дистанционного мошенничества.

На минувшей неделе на территории Владимирской области зафиксировано 72 случая дистанционного мошенничества. В общем счёте потерпевшие отдали аферистам свыше 30 млн рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Одной из жертв оказалась несовершеннолетняя жительница Вязниковского района. С ней связался незнакомец и предложил поучаствовать в розыгрыше, чтобы получить валюту в онлайн-игре. Девочка согласилась и перечислила с папиного телефона на указанный счёт более 100 тыс. рублей. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.