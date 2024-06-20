В четверг, 20 июня, жители ряда домов на проспекте Строителей и улице Чернышевского во Владимире остались без горячей воды.

В четверг, 20 июня, жители ряда домов на проспекте Строителей и улице Чернышевского во Владимире остались без горячей воды. Поставка тепловой энергии была прекращена в связи с работами по реконструкции теплосети в районе улицы Мира. Об этом рассказала Владимирского филиала компании «Т Плюс».Подачу горячего водоснабжения должны возобновить уже сегодня, в 22.00.«По окончании работ на оборудовании тепловых сетей, восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании», - подчёркивается в сообщении пресс-службы компании.