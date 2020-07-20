В собственной квартире на Кутузовском проспекте была обнаружено жестоко убитой 90-летняя доцент Всероссийского института кинематографии Ида Шур. До этого в полицию позвонила обеспокоенная ..

В собственной квартире на Кутузовском проспекте была обнаружено жестоко убитой 90-летняя доцент Всероссийского института кинематографии Ида Шур. До этого в полицию позвонила обеспокоенная подруга пенсионерка. Она рассказала, что та уже два дня не подходит к телефону.Вскрыв дверь правоохранители обнаружили тело убитой со множеством ножевых ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Не исключено, что к расправе могут иметь отношения черные риелторы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.