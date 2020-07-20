Овны будут напористы, Тельцам придется столкнуться с преградами, а Козерогам стоит раскрыть свою чувственность. Что говорят звезды, читайте в нашем гороскопе сегодня, 21 июля 2020 года.

Овны будут напористы, Тельцам придется столкнуться с преградами, аКозерогам стоит раскрыть свою чувственность. Что говорят звезды, читайте внашем гороскопе сегодня, 21 июля 2020 года.ОвенСегодня Овны будут чувствоватьсебя более сосредоточенными и напористыми, чем обычно. Это побудит васотстаивать свои границы и интересы, смело высказывать свое мнение в лицо истойко принимать критику. Гороскоп говорит, возможно, недавно у вас были спорыи разногласия с близким человеком, но в этот период они должны пойти на спад. Вличных отношениях крен будет в сторону безмятежности и умиротворения.ТелецУ Тельцов сегодня можетвозникнуть такое ужасное чувство, что вам действительно нужно приступить кработе, но что-то сильно мешает вам на пути прогресса. Это может быть лень, прокрастинацияили ворох каких-то внешних обстоятельств. Также может ощущаться высокая степеньконкуренции со стороны соперников. Гороскоп говорит, во вторник, 21 июля, заставьте себя сделатьпервые шаги. Дальше дело пойдет легче.БлизнецыКровь будет бурлить от любовныхпереживаний. Сегодня Близнецам будет очень хотеться действовать, особенно всферах, касающихся дел сердечных. Но будьте осторожны, не делайте уж слишкомпоспешных и излишне напористых шагов, которые могут быть восприняты какдавление. Важно, чтобы вы и объект вашего внимания были "на однойволне". Гороскоп говорит, добивайтесь своего, но не забывайте про здравыйсмысл.РакУ Раков сегодня может возникнутьощущение, что кто-то или что-то пытается помешать вам двигаться вперед к вашимамбициозным целям. Сначала вы можете негодовать, ощущая кандалы на своих ногах.Но при ближайшем рассмотрении выувидите, что это препятствие на самом деле помогает. Гороскоп говорит, вовторник, 21 июля, оно послужит важнымнапоминанием о том, что нужно немного замедлиться и больше думать и планировать,прежде чем предпринимать какие-либо действия.ЛевСегодня Львы будут склоннычувствовать себя более разговорчивыми, чем обычно. Это отличный шанс сказатьважные слова окружающим или помочь, а не просто болтать. Гороскоп говорит,окружающие с большой вероятностью будут прислушиваться к тому, что вы говорите.Поэтому будьте честны и мудры, когда кто-то придет к вам за советом илиподдержкой. В ваших силах стать для этого человека опорой и источником сил.ДеваНе исключено, что Дев сегодняпотянет к неизведанным тропам, чтобы попробовать новое, испытать на себечувство риска и приключений. Само по себе это не плохо, но важно немного умеритьэти действия и согласовать их с реальностью. Иначе, впутываясь в бездумныеаферы, вы можете наломать дров. Гороскопговорит, во вторник, 21 июля, убедитесь, что у вас есть все необходимыересурсы, чтобы справиться с возможными проблемными ситуациями. Старые рецептыповедения практичны, проверены и многократно опробованы, поэтому не стоит отбрасыватьих целиком и полностью.ВесыВероятно, что окружающие людиустроят вокруг вас броуновское движение в стремлении достичь собственных целей.Действуйте по ситуации, Весы. Возможно стоит немного затаиться и посмотреть,как все устроится, прежде чем предпринимать какие-либо активные действия. Пустьдругие сначала преодолевают препятствия, а вы сможете посмотреть на их ошибки иузнать лучший путь. Гороскоп говорит, постарайтесь, чтобы у вас была всяинформация, необходимая для принятия наиболее разумного решения о том, как действоватьдальше.СкорпионСегодня Скорпионы, вероятно, почувствуютнеобходимость взять на себя больше ответственности в отношениях, чем это былораньше. Вы будете склонны в этот день смотреть на ситуацию в долгосрочнойперспективе и большем масштабе. Гороскоп советует, во вторник, 21 июля,подумайте и решите для себя, идет ли ваш роман так, как вы этого хотите. Еслинет, какие мягкие изменения нужны, чтобы исправить ситуацию.СтрелецЧувства Стрельцов в этот деньбудут немного стабилизироваться. Если на днях у вас был эмоциональный вихрь, тосейчас вы почувствуете себя гораздо спокойнее и расслабленнее. При этом выможете обнаружить, что недавние ваши действия в сфере любви и романтики,возможно, были не особенно уместными. На холодную голову некоторые ситуациипредстанут в новом свете. Гороскоп говорит, если вы почувствуете при этом своюнеправоту – признайте ее.КозерогСегодня Козерогам можетпоказаться, что на первом плане отношения с любимым человеком развиваютсявполне себе хорошо. Это со стороны "головы" и рационального мышления.А вот с в плане эмоциональной сферывы можете почувствовать, что они не так радужны, как хотелось бы. Возможно, вы чересчурпозволяете править балом уму, а не чувствам. Гороскоп говорит, пришло времядать волю своему сердцу и на некоторое время удовлетворить его потребности. Помере того, как меняется ваша энергия, меняется и энергия окружающих вас людей.ВодолейСосредоточьтесь на том, чтобызаботиться о своих нуждах прямо сейчас, а не пытаться учесть потребности другихлюдей, Водолей. Сегодня у вас могут то и дело возникать ситуации, когдаокружающим будет нужно ваше утешение, поддержка, советы. Если вы погрузитесь вэту деятельность слишком глубоко, то, не исключено, что затрещат по швам фронтавашей собственной жизни, которым вы не уделяете должного внимания. Гороскопговорит, во вторник, 21 июля, лучше обратить внимание внутрь себя и заниматьсясобственными делами.РыбыСегодня Рыбам лучше уделитьпобольше вниманию планированию. Не делайте опрометчивых поступков, не говоритедвусмысленных фраз, которые могут быть истолкованы окружающими превратно. Четкоосознавайте свои и цели и контролируйте этапы их достижения. Гороскоп говорит,именно расчет и структурированность в этот период помогут вам добиться успеха иполучить удовлетворения от своей деятельности.| Гороскоп на 2020 год – | | | |