С 1 августа 2020 года в России вводится новый штраф для автомобилистов. Начинают действовать и другие тарифы по ОСАГО.

С 1 августа 2020 года в России вводится новый штраф для автомобилистов. Начинают действовать и другие тарифы по ОСАГО.Раньше штраф в размере от 500 до 800 рублей приходилось платить таксистам, а также водителям грузовиков и автобусов, если у них не было диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра. С 1 августа 2020 года это требование распространяется на всех автомобилистов.Более того, увеличивается размер штрафа. Теперь с водителей будут собирать по две тысячи рублей. Делать это можно будет хоть каждый день. Единственное ограничение, которое ввели для сбора денег с автомобилистов, – не чаще одного раза в сутки."Если на следующий день, по истечении 24 часов с момента штрафа, водитель попадается еще раз, его опять оштрафуют. И так будет до тех пор, пока он не сделает ТО и запись об этом не попадет в базу", – цитирует ведущего юриста компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павла Уткина.Возить с собой диагностическую карту необязательно. Проверка будет проводиться по базе.Изменение стоимости ОСАГО ждет автомобилистов с 24 августа. Примечательно, что минимальная ставка снизится, а вот максимальная подскочит. В обоих случаях размер изменений составит 10%.На итоговую стоимость страховки будут влиять и другие коэффициенты. В итоге у компаний будет более широкий коридор возможностей, позволяющий снизить тариф ОСАГО для аккуратных водителей и поднять его для тех, кто предпочитает более опасный стиль вождения.