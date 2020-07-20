Он пропал 17 июля

17 июля в городе Петушки пропал 14-летний подросток, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Его разыскивает полиция.Приметы: рост 140-145 см, худощавого телосложениия, волосы короткие русые, глаза серо-голубые.Особые приметы: заикается, на носу шишка небольшого размера, шрамы на лбу в виде дуги.Был одет: джинсы темно-синего цвета, серая спортивная кофта с синими рукавами.УМВД России по Владимирской области просит, если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району: : (49243) 2-13-78 или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.