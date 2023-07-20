В пятницу в городе-музее пройдёт необычный праздник. Сотрудники МЧС приглашают жителей и гостей Суздаля отметить 205 лет с момента создания пожарной команды. В части, которая находится по

В пятницу в городе-музее пройдёт необычный праздник. Сотрудники МЧС приглашают жителей и гостей Суздаля отметить 205 лет с момента создания пожарной команды. В части, которая находится по адресу улица Лебедева, дом 1-а, с 10 утра будет работать выставка пожарно-спасательной техники. Гости смогут узнать интересные факты о профессии огнеборца, очутиться в роли пожарного с помощью очков