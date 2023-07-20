Нарушений не выявлено.
Во Владимире Роспотребнадзор проверил арбузы и дыни, продающиеся на ярмарке на улице Батурина. Специалисты проанализировали бахчевые на нитраты и радионуклиды.
В контрольном мероприятии приняли участие чиновники мэрии и представители администрации Центрального рынка. Власти осмотрели торговые площади, проверили документы. Нарушений не выявлено.
Ягоды и фрукты на рынке проверили дозиметром. Показатель соответствовал нормативам. Образцы также исследовали в лаборатории Центра ветеринарии, которая также подтвердила безопасность еды.