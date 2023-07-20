Проводы состоялись около владимирского Дома культуры молодёжи.

Ещё 70 контрактников из Владимирской области отправились в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Бойцы заключили контракт с Минобороны и убыли в учебки. Проводы состоялись около владимирского Дома культуры молодёжи. В них приняли участие представители военкомата, ОНФ, правительства области, ветераны, волонтёры, родные и близкие добровольцев.«Я вернулся со срочной службы 25 лет назад, служил во внутренних войсках. И сейчас снова встаю в строй, чтобы никто не обстреливал наших мирных сограждан. Вместе победим!», – отметил владимирец Руслан.Информацию о службе по контракту можно получить по телефону: +7 (4922) 40-15-88.