Банк активно участвует в программе льготного кредитования сельхозпроизводителей.

«Банк активно участвует в программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. За первое полугодие банк заключил около 770 льготных кредитных соглашений с клиентами на 88,4 млрд рублей. Из них более 42 млрд клиенты привлекли на инвестиционные цели, в том числе в стратегических отраслях молочной и мясной промышленности. Новые проекты агробизнеса при поддержке государства позволяют повышать продуктивность производств, сохранять доступность продуктов питания на рынке и поддерживать занятость в сельском хозяйстве», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.Открыта кредитная линия на сумму более 1,1 млрд рублей группе компаний ПКЗ «Омский», одному из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции Омской области. Финансирование предоставлено по программе льготного кредитования Минсельхоза №1528. Срок кредитной линии установлен до 2035 года.Кредитные средства направлены на строительство первого этапа молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в Марьяновском районе Омской области. На производстве будут использовать новую технологию размещения поголовья, автоматизированную систему очистки помещений, инновационное оборудование для доильного зала и быстрого охлаждения молока. Ферма заработает в первой половине 2024 года и будет производить более 90 тонн мясного и 16 тыс. тонн молочного сырья в год.«Наряду с ростом производства, мы планируем повысить эффективность и рентабельность предприятия более чем на 20%. Кроме того, инвестпроект несет в себе важную социальную составляющую, так как позволит обеспечить рабочими местами несколько десятков жителей Омской области», − отметил Эльдар Адыгезалов, собственник АО ПКЗ «Омский».