За первое полугодие 2023 года «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету во Владимире семь новостроек. Для этого специалисты компании проложили более восьми километров

За первое полугодие 2023 года «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету во Владимире семь новостроек. Для этого специалисты компании проложили более восьми километров оптоволоконного кабеля. Таким образом провайдер обеспечил современными услугами связи жильцов тысячи квартир. Теперь новоселам доступны интернет со скоростью до 500 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа, а также различные цифровые сервисы, такие как