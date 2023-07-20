Об этом написал у себя в социальных сетях губернатор. Александр Авдеев подчеркнул, что новую крышу должны построить с опережением сроков. Кирпичная кладка уже восстановлена, сейчас

Об этом написал у себя в социальных сетях губернатор. Александр Авдеев подчеркнул, что новую крышу должны построить с опережением сроков. Кирпичная кладка уже восстановлена, сейчас строители создают вентканалы и парапеты. Сегодня, 20 июля, рабочие планируют начать установку стропил над 1 подъездом и укладку пленки. Напомним, кровля дома №8 на улице Мира в селе Черкутино сгорела