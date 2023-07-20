Как рассказали в УМВД, мама с коляской вышла на проезжую часть дороги в неположенном месте. Авария произошла сегодня, 20 июля, около трех часов дня. Несмотря на то, что рядом был пешеходный

Как рассказали в УМВД, мама с коляской вышла на проезжую часть дороги в неположенном месте. Авария произошла сегодня, 20 июля, около трех часов дня. Несмотря на то, что рядом был пешеходный переход, женщина решила перейти дорогу в неположенном месте. В коляску врезался автомобиль Киа, который двигался с Владимирского шоссе. О том, какие травмы получил малыш,