Мероприятие состоится в пятницу, 21 июля.

МЧС приглашает отпраздновать 205-ую годовщину создания Суздальской пожарной команды. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.Мероприятие состоится в пятницу, 21 июля. Суздальцев и гостей древнего города познакомят с историей местных пожарных, для посетителей организуют выставку, а также предоставят возможность познакомиться с профессией в интерактивных точках. На площадке будет работать полевая кухня и фотозона.Мероприятие состоится на улице А.Лебедева, дом №1 «А».Начало - в 10 часов.