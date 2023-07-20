Ручки, тетради, цветные карандаши и ластики – по отдельности канцтовары не так уж много стоят. При подготовке ребенка в школу нужно купить все и сразу. В бедных семьях эти расходы

Ручки, тетради, цветные карандаши и ластики – по отдельности канцтовары не так уж много стоят. При подготовке ребенка в школу нужно купить все и сразу. В бедных семьях эти расходы значительно бьют по кошельку. Традиционная благотворительная акция “Помоги собраться в школу” стартовала во Владимирской области. Жителям региона предлагают проявить доброту и помочь семьям, которые находятся