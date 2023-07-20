Откроются соревнования 24 июля в многофункциональном спортивно-концертном комплексе. Спортсмены с нарушениями слуха будут состязаться в разных видах спорта. Владимирскую область

Откроются соревнования 24 июля в многофункциональном спортивно-концертном комплексе. Спортсмены с нарушениями слуха будут состязаться в разных видах спорта. Владимирскую область представляют Кирилл Ирха (лёгкая атлетика), Александр Пастушенко (греко-римская борьба), Иван Константинов (греко-римская борьба), Екатерина Ляпина (самбо), Артём Косачев (самбо). Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!