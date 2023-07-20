Длина автомагистрали составит 4 км.

Во Владимирской области для жителей трёх деревень строят новую дорогу. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Прокладкой трассы занимается ГУП «ДСУ-3». Длина автомагистрали составит 4 км. Она позволит жителям деревень Желудьево, Воскресенье и Гостец комфортно доезжать до больницы, банка или на почты.Подрядчик уже расчистил полосу отвода, на 50% уложено земляное полотно, ведётся укладка водопропускных труб, переустройство водопровода и монтаж кабелей связи. К концу июля рабочие приступят к устройству щебеночного основания и асфальтированию. Сдать объект обещают к концу октября.Добавим, что раньше жители передвигались по проселочной дороге, часть которой проходила через лес.