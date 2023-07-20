Во Владимирской области прокуратура возбудила дело в отношении матери, сын которой пострадал в...

Во Владимирской области прокуратура возбудила дело в отношении матери, сын которой пострадал в ДТП.Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что днём 17 июля подросток на мопеде «Питбайк» по пути к реке Пекша столкнулся с автомобилем. В результате получив перелом бедра и травму позвоночника. Прав у него не было, а его мать в момент ДТП распивала спиртные напитки со своим знакомым.Она относилась к опасному увлечению сына безразлично, что привело к получению им серьезных телесных повреждений.Прокурором в отношении неё возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com